Более 13 тыс обращений граждан рассмотрели сотрудники ГУСТ Подмосковья в апреле

Взаимодействие с жителями и помощь в решении вопросов содержании дворов, общественных пространств и многоквартирных домов — одна из ключевых задач команды ГУСТ Московской области. Каждый житель региона может обратиться в ведомство, отправив электронное письмо или позвонив на горячую линию, чтобы озвучить просьбу, выразить благодарность или получить консультацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Граждане чаще всего обращаются по электронной почте. Этот способ удобен, так как официальные ответы сохраняются и доступны для просмотра. В апреле было обработано более 12,5 тыс. писем. Горячая линия также пользуется популярностью. Сотрудники отвечают на звонки, предоставляя разъяснения. Такой формат предпочитают индивидуальные предприниматели, но и жители не остаются в стороне: в течение месяца было принято около 1 000 звонков.

Одна из жительниц Подольска, например, обратилась в ГУСТ МО по поводу прекращения подачи газа в доме № 32/34 на Революционном проспекте. В результате выездной проверки сотрудники специализированной компании АО «Мособлгаз» обнаружили проблемы с дымовыми и вентиляционными каналами. Работники управляющей компании «УК Подольск» совместно с подрядной организацией ООО «Геовизор» отремонтировали вентиляционную шахту, и газ снова стал поступать в квартиры. Кроме того, специалисты управляющей компании установили в вентиляционном канале прокладку для герметизации.

Заявительница из Химок сообщила о подтоплении парковки в доме № 1 на улице Загородная. Под контролем инспекторов территориального отдела № 7 работники ТСН «Международный» откачали воду и высушили помещение.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники Управления не только контролируют устранение недостатков, но и регулярно анализируют обращения. Благодаря этому можно определить, где требуется пересмотреть подход к содержанию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.