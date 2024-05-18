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Мужчина с пистолетом ограбил банк в столичном Выхино-Жулебине

Мужчина в маске и с пистолетом напал на сотрудницу банка на улице Генерала Кузнецова в столичном Выхино-Жулебине, сообщает «360».

Ограбление произошло утром 18 мая.

Сначала злоумышленник ударил женщину по голову, а затем вынес деньги из кассы. Остальные обстоятельства происшествия не уточняются.

По данным Baza, мужчина в сером костюме и в капюшоне разыскивается за нападение на отделение «Трансстройбанка».