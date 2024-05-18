Извращенец приставал к маленьким девочкам в столичной Коммунарке

В столичной Коммунарке неизвестный за один день приставал к нескольким несовершеннолетним девочкам. Правоохранительные органы при помощи местных жителей задержали мужчину и ищут всех пострадавших от его действий, сообщает Baza .

Первые сообщения о странном мужчине начали появляться 16 мая. Один из местных жителей написал в домовом чате, что около 15:30 в подъезд № 9 многоэтажки по улице Липовый парк вместе с его 9-летней дочкой, которая гуляла с собакой, в подъезд зашел неизвестный мужчина и приставал к ней в лифте.

До этого он пытался приставать к другой несовершеннолетней. В чате опубликовали кадры, на которых данный мужчина заходит в подъезд вслед за девушкой. Позднее выяснилось, что злоумышленник также приставал еще к одной женщине и совершал различные развратные действия на виду у других детей.

На следующий день одна из местных жительниц заметила злоумышленника на улице и сообщила об этом в домовой чат. На место были вызваны сотрудники полиции, а до их прибытия мужчину сторожили жители дома.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого и разыскивают других пострадавших от его действий.

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