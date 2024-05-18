В Новороссийске из-за пожара на подстанции более 20 тыс человек остались без света
Фото - © Официальный телеграм-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко
Глава Новороссийска Андрей Кравченко рассказал, что из-за пожара на подстанции «Кирилловская» произошло отключение энергоснабжения, без света остались 26 тыс. жителей.
В своем Telegram-канале глава рассказал, что свет отключили от Васильевки до Абрау-Дюрсо, также частично в Приморском и Центральном внутригородским районах.
Причину пожара будет установят после тушения и проведения соответствующих мероприятий. Аварийная бригада проводит оперативное переключение на подстанции ДСК, чтобы запитать Цемдолину.
На ТП-27, которая питает Приморский и Центральные районы сработала защита. Аварийная бригада Электросети Кубани осуществляет включение подстанции.