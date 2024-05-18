сегодня в 10:37

В Новороссийске из-за пожара на подстанции более 20 тыс человек остались без света

Глава Новороссийска Андрей Кравченко рассказал, что из-за пожара на подстанции «Кирилловская» произошло отключение энергоснабжения, без света остались 26 тыс. жителей.

В своем Telegram-канале глава рассказал, что свет отключили от Васильевки до Абрау-Дюрсо, также частично в Приморском и Центральном внутригородским районах.

Причину пожара будет установят после тушения и проведения соответствующих мероприятий. Аварийная бригада проводит оперативное переключение на подстанции ДСК, чтобы запитать Цемдолину.

На ТП-27, которая питает Приморский и Центральные районы сработала защита. Аварийная бригада Электросети Кубани осуществляет включение подстанции.