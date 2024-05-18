Импорт товаров в РФ в марте 2024 г по стоимости сократился почти на 20%

Импорт товаров в Россию в марте этого года сократился почти на 20%, если сравнивать с мартом прошлого года. Показатель снизился до 21,3 млрд долларов, сообщает РБК.

По данным Федеральной таможенной службы, в первом квартале 2024 года импорт сократился на 9,9% в годовом выражении, до 62,9 млрд долларов. В начале весны сокращение ускорилось, в январе–феврале оно составило 4%.

Импорт по группам внешнеторговой номенклатуры, среди которых машины, механизмы, оборудование, электрооборудование, транспортные средства, различные инструменты и приборы, упал в марте на 19%. В первом квартале импорт данных категорий стал ниже на 20% в годовом выражении.

Импорт продукции химической продукции, в том числе фармацевтической, пластмассы и каучука в марте упал почти на 26% до 4,1 млрд долларов.

В марте нынешнего года ввоз товаров из Азии снизился на 17% до 13,8 млрд долларов.