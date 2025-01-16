Более 13 тыс кг разноцветного пластика доставил регоператор Воскресенска за 6 лет

За шесть лет сотрудничества регионального оператора Воскресенского кластера с российским эколого-благотворительным волонтерским проектом «Добрые крышечки» собрано уже свыше 13 тыс. кг пластиковых крышек. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

На полученные средства от реализации вторсырья приобретены коляски, тренажеры и специализированные средства передвижения для детей с инвалидностью.

В проекте принимают участие воспитанники и педагоги подмосковных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, домов культуры, а также торговые центры, предприятия, магазины, молодежные центры, жители. Сбор крышечек проводится на экологических акциях и в специальных пунктах приема.

Самыми активными в поддержке проекта «Добрые крышечки» являются жители городского округа Люберцы. Новые партии пластиковых крышечек на переработку компания отправляет отсюда ежемесячно.

На территории Воскресенского кластера накопленные крышки жители могут сдавать и в синие баки для раздельного сбора отходов на контейнерных площадках, предварительно сложив их в 5-6 литровую канистру от воды. Принести вторичные ресурсы можно также в территориальные офисы регионального оператора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.