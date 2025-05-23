Более 13 км новых теплотрасс проложили в Подольске

В Подольске проложили свыше 13 километров новых теплотрасс, это больше половины от запланированных 24 километров на текущий год. Работы идут в рамках госпрограммы по 30 контрактам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов провел заседание штаба по развитию инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами. Обсудили состояние теплоснабжения, электросетей, подачи воды и благоустройства.

По теплоснабжению работы идут в рамках госпрограммы по 30 контрактам. Уже проложено свыше 13 километров новых теплотрасс, это больше половины от запланированных 24 километров на текущий год. На объектах задействовано более 160 человек. Параллельно ведется разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы, поставка оборудования и материалов.

Совместно с Мособлэнерго и филиалом ПАО «Россети Московский регион» — Южными электрическими сетями власти округа координируют мероприятия по повышению надежности электросетей. Графики согласованы с профильными ведомствами, ведется системное информирование жителей.

Инвестпрограммы МУП «Подольская теплосеть» и «Водоканал» округа предусматривают капитальный ремонт и модернизацию ключевых участков. Ход исполнения программ контролирует штаб администрации.

После работ по всем направлениям гарантировано полное восстановление территорий. Все участки приведут в порядок до конца ноября.

«Особо подчеркну: работы служб выстраиваем максимально скоординированно. Многие идут параллельно на пересекающихся участках. Все действия согласовываются заранее, что позволяет минимизировать неудобства для горожан и избежать простоев на строительных площадках. Инфраструктурные проекты — это не просто прокладка сетей. Это основа надежной, комфортной и безопасной жизни для каждого жителя. Работаем точно и командно — на результат», — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.