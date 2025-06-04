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Более 12 тысяч кубометров песка закупили для детских площадок в Подмосковье

Песочницы во дворах чаще всего подвержены воздействию дождя, снега и ветра. Специалисты муниципальных бюджетных учреждений по содержанию территорий и управляющих организаций Московской области ежегодно обновляют песок и проводят работу по приведению в нормативное состояние детских площадок. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В 2025 году в регионе закуплено более 12 тыс. кубометров песка.

Засыпают в песочницы только тот материал, который соответствует требованиям ГОСТ, СанПиН, имеет подтверждающие сертификаты:

песок должен быть мытым, природным, мелкой фракции и однородным по составу;

не должно быть примесей в составе;

предварительно песок проходит термообработку путем нагревания.

В среднем 1 песочница вмещает в себя 0,35 куб. м песка.

По вопросу ремонта, содержания, в том числе и замены песка в песочницах, жители могут обращаться в свою управляющую организацию. Она обязана отработать заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.