Более 1,2 тыс жителей Подмосковья присоединились к экоиграм 2025

В Московской области продолжаются «Экологические игры 2025» — участникам доступны задания 3-й недели. С начала проекта к соревнованиям присоединились более 1,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Что ждет участников на 3-й неделе?

С 14 по 20 апреля необходимо найти ближайшие пункты приема текстиля, батареек, фандоматы, площадки «Мегабак». В случае, если пункта, который нашел участник, нет на карте, его нужно добавить самостоятельно.

За выполненное задание можно получить в 2 раза больше экоинов.

Промежуточные итоги игр будут подводиться каждые 5 недель. Узнать подробнее об условиях участия можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.