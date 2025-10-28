Более 1,2 тыс ненужных вещей вывезли жители Подмосковья с начала года
С течением времени предметы домашнего пользования — от мебели до бытовой техники — постепенно утрачивают свои первоначальные качества и приходят в негодность, что делает необходимой их замену на новые. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Жители региона могут утилизировать ненужные предметы из квартиры несколькими способами, например:
- самостоятельно вывезти на специализированные площадки «Мегабак»;
- использовать онлайн-сервис на региональном портале госуслуг, который предоставляет услугу вывоза крупногабаритного мусора прямо из квартиры.
Так, за неделю осуществлен вывоз 21 единицы предметов.
Бесплатно — 3 единицы:
- чугунная ванна;
- железная дверь.
Платно — 18 единиц:
- диван — 1 шт;
- электроника (до 150 кг) — 2 шт;
- стиральные машины — 7 шт;
- мебель — 2 шт;
- прочие вещи — 6 шт.
С начала года жители утилизировали 1 279 ненужных вещей, из них:
Бесплатный вывоз:
- крупные бытовые приборы — 294 шт;
- двери — 34 шт;
- ванна — 49 шт.
Платный вывоз:
- мебель — 316 шт;
- двери — 19 шт;
- макулатура (до 300 кг) — 5 шт;
- матрасы — 67 шт;
- пианино — 21 шт;
- электроника (до 150 кг) — 54 шт;
- стиральные машины — 129 шт;
- прочие вещи — 291 шт.
Общая сумма платных услуг с начала года составила 2 141 200 рублей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.