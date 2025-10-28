Более 1,2 тыс ненужных вещей вывезли жители Подмосковья с начала года

С течением времени предметы домашнего пользования — от мебели до бытовой техники — постепенно утрачивают свои первоначальные качества и приходят в негодность, что делает необходимой их замену на новые. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Жители региона могут утилизировать ненужные предметы из квартиры несколькими способами, например:

самостоятельно вывезти на специализированные площадки «Мегабак»;

использовать онлайн-сервис на региональном портале госуслуг, который предоставляет услугу вывоза крупногабаритного мусора прямо из квартиры.

Так, за неделю осуществлен вывоз 21 единицы предметов.

Бесплатно — 3 единицы:

чугунная ванна;

железная дверь.

Платно — 18 единиц:

диван — 1 шт;

электроника (до 150 кг) — 2 шт;

стиральные машины — 7 шт;

мебель — 2 шт;

прочие вещи — 6 шт.

С начала года жители утилизировали 1 279 ненужных вещей, из них:

Бесплатный вывоз:

крупные бытовые приборы — 294 шт;

двери — 34 шт;

ванна — 49 шт.

Платный вывоз:

мебель — 316 шт;

двери — 19 шт;

макулатура (до 300 кг) — 5 шт;

матрасы — 67 шт;

пианино — 21 шт;

электроника (до 150 кг) — 54 шт;

стиральные машины — 129 шт;

прочие вещи — 291 шт.

Общая сумма платных услуг с начала года составила 2 141 200 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.