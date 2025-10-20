Более 12 тыс электронных справок центров занятости получили жители Подмосковья

С начала года на портале госуслуг Московской области оформлено более 12 тысяч заявлений на получение справок из центров занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

При заполнении формы можно выбрать одну или несколько справок в зависимости от того, обращался ли житель ранее в центр занятости населения.

Если ранее он не был зарегистрирован в качестве безработного, то можно получить 3 вида справок: об отсутствии регистрации в органах службы занятости населения, об оказании соцподдержки гражданину и членам его семьи за 3 года, справку для лиц, обратившихся за пособием по уходу за ребенком. Если житель зарегистрирован или был зарегистрирован в качестве безработного, то можно получить еще 4 вида справок: о регистрации в органах службы занятости населения, о сохранении средней зарплаты за третий месяц после увольнения, о социальных выплатах в период безработицы, о периодах безработицы, засчитываемых в трудовой стаж.

Услуга «Выдача справок ЦЗН по запросам гражданам» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Занятость и безработица». Услуга предоставляется бесплатно в течение 1 рабочего дня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.