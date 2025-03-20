Более 100 тыс жителей Подмосковья пользуются сервисом «Плановые отключения МО»

С прошлого года в Подмосковье функционирует сервис «Плановые отключения МО», который оперативно информирует граждан не только о плановых, но и об аварийных отключениях коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

«Этот цифровой сервис стал незаменимым инструментом для жителей и гостей Подмосковья, значительно упрощающим доступ к оперативной информации о предстоящих работах в сфере горячего и холодного водоснабжения, а также отопления», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Наибольшим спросом пользуется функция персональных уведомлений о плановых отключениях коммунальных услуг по конкретному адресу. Пользователи также активно используют возможность просмотра графика отключений по месту проживания и получения мгновенных уведомлений о начале и устранении аварийных отключений.

Чтобы подключиться к сервису и получать индивидуальные уведомления, достаточно перейти по ссылке. После активации пользователю необходимо выбрать требуемую функцию из меню и указать свой адрес проживания в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.