Более 100 куб м мусора вывезли в ходе очистки Директорского пруда в Люберцах

Более 100 куб. м древесных отходов и мусора вывезли в ходе очистки Директорского пруда на территории СНТ «Ручеек» в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Специалисты привели в порядок береговую линию, из воды извлекли и вывезли более ста кубометров древесных отходов и мусора. По просьбе жителей в центре водоема установили домик для уток», — сообщила и. о. заместителя главы городского округа Люберцы Ирина Курчигина.

Она добавила, что в ходе работ были очищены сообщающиеся трубы между рекой Сатовкой и прудом.

«Заметили, что большое количество мусора попало в наш водоем, поэтому пришлось продлить расчистку чуть выше по реке Сатовке», — резюмировала Ирина Курчигина.

Всего в текущем году в городском округе Люберцы будет произведена расчистка восьми водных объектов. Адресный перечень сформирован на основании обращений жителей. В прошлом году было приведено в порядок 12 прудов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.