Более 100 котельных начали строить в Подмосковье с января по сентябрь этого года

С января по сентябрь 2025 года в Московской области начато строительство 101 котельной. Так, только в Воскресенском городском округе начали работы на площадках 12 будущих котельных: шесть построят в самом Воскресенске, еще три в сел Барановское, новые объекты появятся также в Степанщино, Федино, Фосфоритном и Щербово. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В городском округе Пушкинский стартовало строительство 10 новых котельных: в г. Пушкино их строят на улицах: 1-й Акуловский проезд, 1-й Фабричный проезд, Институтская, Заводская, Тургенева; еще пять — в Ивантеевке, Софрино, Братовщине, Челюскинском и поселке Зверсовхоза. В Луховицах также начато строительство 10 котельных.

7 новых котельных начали возводить в Ступино, 6 — в Сонечногорске, 5 — в городском округе Сергиев Посад.

Блочно-модульные котельные начали возводить также в округах: Балашиха, Богородский, Власиха, Волоколамский, Истра Кашира, Клин, Коломна, Красногорск, Можайск, Лосино-Петровский, Люберцы, наро-Фоминский, Шатура, Щелково, Электросталь, Одинцовский, Раменский и Рузский.

Надзор за строительством инженерных объектов осуществляет Главгосстройнадзор Московской области, инспекторы которого проведут все необходимые контрольно-надзорные мероприятия и только при полном соответствии проекту объектам будут выданы заключения о соответствии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.