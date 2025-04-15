Более 100 фасадов многоквартирных домов обновили в Подмосковье

С начала текущего года в Подмосковье выполнили капитальный ремонт фасадов в 104 многоквартирных домах. Работы прошли под контролем областного министерства жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего фасадов обновлено в Балашихе, Красногорске и Солнечногорске — в 58, 11 и 9 многоквартирных домах соответственно.

В состав работ вошла замена облицовочных материалов, утепление стен, обновление водоотводящих конструкций и восстановление архитектурной привлекательности домов.

19 домов обновлено по бескаркасной системе утепления — методом теплоизоляции, при котором утеплитель крепится непосредственно к стене без использования каркаса или обрешетки.

Среди преимуществ такого метода:

экономия тепла — на 15% выше, чем при обустройстве каркасной системой.

быстрый монтаж;

не требуется предварительная подготовка основания стен;

вандалостойкие свойства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.