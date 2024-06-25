Более 10 тысяч жителей Дубны обеспечены надежным электроснабжением

Работники АО «Мособлэнерго» обеспечили надежным электроснабжением более 10 тыс. жителей города Дубна. Энергетики в первом квартале 2024 года заменили трансформаторы в 5 подстанциях, от которых запитаны жилые многоквартирные дома на улицах Вавилова, Курчатова, Советской, Инженерной, Маховой, Центральной, Карла Маркса и Макаренко. Мероприятия по замене оборудования выполнялись в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией ежегодно, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Также в первом квартале энергетики повысили надежность электроснабжения дома отдыха „Ратмино“, храма Похвалы Богородицы и 20 жилых домов в районе Ратмино, выполнив капитальный ремонт оборудования трансформаторной подстанции ТП-265. В ходе работ был заменен трансформатор мощностью 180 кВА, который исчерпал свой ресурс за годы эксплуатации на современный агрегат мощностью 400 кВА», — рассказал глава городского округа Максим Тихомиров.



Всего по программе капитального ремонта в 2024 году в городском округе Дубна работники АО «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 4,3 км кабельных и воздушных линий электропередачи и здания 9-и трансформаторных подстанций. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта будут выполнены в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.