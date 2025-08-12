Более 10 км теплосетей модернизируют в Дмитровском округе в этом году

В рамках масштабной программы обновления коммунального хозяйства в Дмитровском округе ведутся работы на 44 объектах теплоснабжения , включая замену 10,3 км тепловых сетей , ремонт котельных и строительство новых энергоэффективных объектов. Эти меры направлены на повышение качества жизни жителей, снижение аварийности и обеспечение стабильного теплоснабжения в отопительном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проекты направлены на повышение надежности и эффективности системы ЖКХ.

В настоящее время подрядчик ООО «Главстрой» ведет замену 320 м теплотрассы на пересечении улиц Загорская и Кропоткинская в Дмитрове. Готовность объекта составляет 40%, отставания от графика нет.

Специалисты монтируют байпасы – резервные линии подачи теплоносителя, что позволит переключать подачу тепла с основной магистрали без отключения горячей воды для потребителей.

«На протяжении многих лет система теплоснабжения округа эксплуатировалась без комплексного обновления, что привело к значительному износу инфраструктуры. Наша задача — не просто ремонтировать, а создавать современные, энергоэффективные системы, которые прослужат десятилетиями. Приношу свои извинения за временные неудобства и благодарю жителей за понимание!» — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Мероприятия проводятся в рамках государственной программы, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным, «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Работы на всех объектах должны завершить до 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«А до 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, что в 2024 году, мы это помним, конец сентября — начало октября были достаточно холодными, и уже систему нужно было иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.