сегодня в 14:46

Более 1 тыс соцобъектов Петербурга и Ленобласти подключили к энергосети в 2025 г

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области свыше тысячи объектов социальной сферы были обеспечены доступом к электросетям. В течение 2025 года сотрудники компании «Россети Ленэнерго» осуществили технологическое присоединение 1012 социально значимых объектов, расположенных в границах двух регионов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По информации пресс-службы энергокомпании, для 30 школ было выделено свыше 9,1 МВт мощности, а для 23 детских садов — 4,2 МВт. Помимо этого, энергетики подключили 50 спортивных сооружений, суммарно потребляющих 10,5 МВт, и 32 медицинских учреждения на общую мощность 23,6 МВт.

По словам генерального директора электросетевой компании Игоря Кузьмина, обеспечение электроэнергией объектов социальной инфраструктуры неизменно находится на особом контроле организации. Выполнение работ по присоединению к сетям учебных заведений, больниц и спортивных комплексов непосредственно способствует повышению комфорта жизни населения.

«Мы предоставляем необходимые мощности, чтобы социальная инфраструктура регионов динамично развивалась», — сказал Кузьмин.

