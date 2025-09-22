Более 1 тыс паспортов готовности к зиме получат в Московском военном округе

В рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду 2025–2026 годов военные коммунальщики филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу проводят обязательную процедуру подписания паспортов готовности военных городков к зимней эксплуатации, которая включает тщательное обследование всех систем жизнеобеспечения, таких как отопление, водоснабжение, электроснабжение и канализация, передает пресс-служба компании.

Подписание паспортов готовности подтверждает, что все объекты и инфраструктура соответствуют установленным нормативам и полностью готовы к эксплуатации в условиях зимних температур. На текущий момент оформлено 993 из 1015 паспортов готовности, что составляет 98% от планового показателя.

Всего, военным коммунальщикам Московского военного округа перед началом отопительного периода предстоит завершить ремонтные работы более тысячи коммунальных объектов, включая 479 объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения — 575 объектов, а также инженерных сетей общей протяженностью около трех тысяч км (из них водоснабжение — 932,566 км, водоотведение — 749,63 км, теплоснабжение — 1267,741 км). В настоящее время общая готовность фондов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по МВО составляет 97%.

Отметим, все военные городки филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу войдут в отопительный сезон 2025–2026 годов с паспортом готовности до 10 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо подготовить дорожную карту по модернизации теплоснабжения в Воскресенске и Солнечногорске.

«Вчера у меня состоялся большой разговор с „Газпромом“. На следующей неделе предложено провести традиционное совещание. Здесь наиболее ответственная большая масштабная работа — Солнечногорск, Воскресенск», — сказал губернатор.