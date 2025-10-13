Более 1 тыс обращений поступило в Подмосковье о передаче газового хозяйства

В Министерство имущественных отношений Московской области с начала 2025 года поступило 1036 обращений о передаче 1862 км газораспределительных сетей, из которых 508 км уже принято в областную собственность и в дальнейшем будет закреплено за АО «Мособлгаз», сообщает пресс-служба ведомства.

«Совместно с Мособлгазом мы проводим работу по приему газораспределительных сетей, которые принадлежат на праве собственности физическим и юридическим лицам, в областную казну. Государственное управление позволяет централизованно контролировать состояние инфраструктуры, своевременно проводить ремонтные работы и профилактику аварийных ситуаций. Кроме того, обслуживающая организация имеет возможность инвестировать средства в модернизацию устаревших участков газовых магистралей, улучшая, таким образом, качество подачи газа потребителям. Ранее Мособлгаз брал на обслуживание лишь те газовые сети, которые были предусмотрены планами развития предприятия. Теперь же, с целью объединения всех ресурсов, принимаются на баланс абсолютно любые сети. В 2025 году запланировано принять 2 тысячи километров газопроводов, что в 10 раз больше, чем, к примеру, в прошлом году», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Желающих передать в госсобственность газовое хозяйство много, но подавая заявления и прикрепляя документы, правообладатели допускают многочисленные ошибки. Именно поэтому в настоящее время прорабатывается вопрос о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в процесс обработки заявлений и документации на госуслугах в сфере газового хозяйства, что принесет значительные преимущества для жителей.

«Автоматическое выявление ошибок и исправлений в заявлении значительно снизит количество отказов, использование ИИ сделает процесс приема и обработки документов более понятным для граждан, а главное, сократит сроки рассмотрения заявок. В настоящее время с коллегами из Мингосуправления это нововведение мы прорабатываем, чтобы уже в ближайшем будущем его запустить», — рассказал Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.