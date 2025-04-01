Бойцы СВО могут пройти обучение в «Мособлгазе» с последующим трудоустройством

«Мособлгаз» объявляет о старте новой программы бесплатного обучения по востребованным специальностям в газовой отрасли, ориентированной на участников специальной военной операции (СВО). Эта инициатива направлена на поддержку военнослужащих и граждан, активно участвующих в СВО, предоставляя им возможность получить необходимые знания и навыки для дальнейшего трудоустройства в одной из крупнейших газораспределительных организаций страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В рамках программы планируется обучение по специальностям в области газоснабжения и газификации, эксплуатации газового оборудования, а также другим направлениям, отвечающим современным требованиям отрасли, таким как:

слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;

слесарь по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов;

слесарь аварийно-восстановительных работ;

слесарь для выполнения строительно-монтажных работ при строительстве объектов газораспределения и газопотребления;

сварщик, сварщик полимерных материалов, оператор сварки полимерных материалов;

стропальщик;

повышение квалификации по профессии «слесарь-сантехник».

Участники смогут не только изучить теоретическую часть, но и пройти практические занятия на базе учебного-курсового комбината и действующих объектов «Мособлгаза». Это даст им уникальную возможность получить опыт работы и лучше подготовиться к трудовой деятельности.

Подать заявку на участие в программе можно онлайн и по электронной почте: svo@mosoblgaz.ru.

За получением дополнительной информации обращайтесь по телефонам: 8 (495) 554-22-94, 8 (925) 738-71-20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.