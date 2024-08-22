Блочно-модульную котельную построят в Клину в 2026 году

В городском округе Клин продолжается проверка готовности котельных округа к отопительному сезону 2024–2025 годов. В 2026 году в Высоковске планируют построить современную блочно-модульную котельную с присоединенной мощностью 26 МВт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

21 августа комиссия администрации под руководством главы городского округа Клин Алены Сокольской посетила котельную № 1 на улице Советской в Высоковске. Высоковск — город спутник Клина с численностью населения порядка 12 000 человек. Здесь расположена одна из старейших котельных округа, построенная в 1960-х годах. Два котла мощностью 20 МВт обеспечивают теплом и горячей водой жителей Высоковска, а также социальные и коммерческие объекты.

Несмотря на свой возраст, котельная находится в хорошем состоянии благодаря усилиям высококвалифицированных специалистов. В рамках планово-предупредительного ремонта были проведены все необходимые работы, включая промывку и опрессовку котлов, а также восстановление обмуровки и футеровки. Кроме того, был установлен новый насосный агрегат.

По итогам проверки, проведенной совместно с представителями ООО «Газпром теплоэнерго МО», не было выявлено никаких замечаний. Котельная готова к предстоящему отопительному сезону.

В 2026 году в Высоковске планируют построить современную блочно-модульную котельную с присоединенной мощностью 26 МВт.

Эта работа запланирована к реализации в рамках концессионного соглашения между Администрацией городского округа Клин и «Газпромтеплоэнерго МО». В рамках данной концессии в городском округе уже построено 5 крупных котельных в Клину и 10 блочно-модульных котельных на селе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.