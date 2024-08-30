Блочно-модульную котельную построят в Электроуглях Богородского округа

В 2026 году планируют построить блочно-модульную котельную в городе Электроугли Богородского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Богородский.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной в городском округе Богородский», - сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Строительство котельной по адресу: г. Электроугли, ул. Маяковского, д. 25, Богородский г. о. (в т. ч. ПИР)».

Установленная производительность котельной (объекта) составляет 46,52 МВт (уточняется в ходе проектирования).

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.