Блочно-модульную котельную построят в деревне Верея Раменского округа в 2025 г

В деревне Верея Раменского округа в следующем году построят блочно-модульную котельную, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Раменский.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной на 2 МВт в городском округе Раменский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству с поставкой оборудования по мероприятию: Строительство БМК на 2 МВт по адресу: г. о. Раменский, д. Верея (в т. ч. ПИР).

Котельная автоматизированная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с передачей аварийных сигналов (диспетчеризацией) на диспетчерскую эксплуатирующей организации.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.