Блочно-модульную котельную планируют построить в Лосино-Петровском в 2026 году

В городском округе Лосино-Петровский в следующем году планируют построить блочно-модульную котельную мощностью 35 МВт, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной на 35 МВт в городском округе Лосино-Петровский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству с поставкой оборудования по мероприятию: «Строительство БМК на 35 МВт по адресу: Московская область, г. о. Лосино-Петровский (в т. ч. ПИР)».

В рамках проведения закупки планируется построить котельную производительностью 35 МВт.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.