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Блочно-модульная котельная на 23,3 МВт появится в округе Подмосковья в 2026 г

В г. о. Зарайск намерены построить блочно-модульную котельную на 23,3 МВт. Выполнение работ планируется завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Возведение БМК мощностью 23,3 МВт пройдет по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Урицкого. Проект предусматривает строительство водогрейной котельной путем привязки котельной установки БМК «Урицкого» в блочно-модульном исполнении со стеновыми панелями типа «сэндвич» полной заводской готовности.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.