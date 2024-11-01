Благоустройство улицы Первомайской в Лыткарине завершено на 70 процентов

Продолжается благоустройство улицы Первомайской в Лыткарине. Процент готовности работ составляет 70 процентов. На данный момент полностью завершен ремонт на проезде Горбачёва и на одной из сторон улицы Первомайской от центра до улицы Песчаной, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Сейчас подрядная организация проводит демонтаж старого покрытия, подготовку основания дорожек на второй стоне улицы Первомайской. На уже готовых участках заливают бетон и устанавливают бордюрный камень, металлические ограничители для плитки. Также проводим работы по переносу существующих опор освещения», — сказал начальник отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики администрации городского округа Лыткарино Алексей Артемов.

Следующий этап работ — подсыпка плодородного грунта, установка скамеек, урн и камер системы «Безопасный регион». Срок завершения работ на улице Первомайской — конец осени 2024 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.