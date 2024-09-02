Бизнесмены Подмосковья заключили более 400 договоров с регоператором за лето

Летом юридические лица заключили 421 договор с Рузским региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Только в августе заключено 117 договоров с организациями, включая СНТ, управляющие компании и другие коммерческие предприятия.

Для качественного вывоза всех типов отходов на территории Рузского кластера в среднем в месяц потребовалось 327 единиц техники.

В соответствии с федеральным законодательством собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на обслуживание с региональным оператором в зоне его деятельности.

Договор с физическими лицами представляет собой публичную оферту на сайте регоператора.

Договор с юридическими лицами включает в себя заявление с необходимым пакетом документов.

Задать вопросы можно по номеру: +7 (495) 568-00-59.

Теперь индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам оформить договор можно онлайн, не выходя из дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решать вопросы с навалами мусора в практическом смысле.

«Важно каждую ситуацию с навалами (мусора — ред.) разбирать. То есть не просто имитировать в процентах. <…> Все-таки каждая такая точка, где мы видим нарушения те или иные — навалы мусора или невывоз — должна разбираться, а ситуация должна меняться практически: как со стороны управляющей компании, так и в количестве операций по вывозу той или иной точки», — сказал Воробьев.