Бизнесмены Подмосковья заключили более 400 договоров с регоператором за лето
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Летом юридические лица заключили 421 договор с Рузским региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Только в августе заключено 117 договоров с организациями, включая СНТ, управляющие компании и другие коммерческие предприятия.
Для качественного вывоза всех типов отходов на территории Рузского кластера в среднем в месяц потребовалось 327 единиц техники.
В соответствии с федеральным законодательством собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на обслуживание с региональным оператором в зоне его деятельности.
Договор с физическими лицами представляет собой публичную оферту на сайте регоператора.
Договор с юридическими лицами включает в себя заявление с необходимым пакетом документов.
Задать вопросы можно по номеру: +7 (495) 568-00-59.
Теперь индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам оформить договор можно онлайн, не выходя из дома.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решать вопросы с навалами мусора в практическом смысле.
«Важно каждую ситуацию с навалами (мусора — ред.) разбирать. То есть не просто имитировать в процентах. <…> Все-таки каждая такая точка, где мы видим нарушения те или иные — навалы мусора или невывоз — должна разбираться, а ситуация должна меняться практически: как со стороны управляющей компании, так и в количестве операций по вывозу той или иной точки», — сказал Воробьев.