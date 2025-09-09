Бирюков сообщил о готовности домов и соцобъектов Москвы к отопительному сезону

Власти Москвы подготовили жилые многоквартирные дома и значимые социальные объекты к новому отопительному сезону в установленный срок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, 8,5 тыс. объектов социальной сферы и 30,8 тыс. административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 1 сентября», — сказал Бирюков.

Подготовка к новому отопительному сезону в российской столице стартовала сразу после остановки подачи тепла в дома и соцобъекты весной 2025 года. За четыре месяца специалисты успели провести гидравлические и температурные испытания на 18,9 тыс. километров теплосетей. Все ненадежные места были выявлены и отремонтированы своевременно.

К отопительному сезону в столице подготовили все необходимые объекты инфраструктуры. Проведена проверка работоспособности 97 малых котельных, 42 квартальных и 38 районных тепловых станций, а также 13 ТЭЦ. Системы и оборудование прошли тщательную проверку для гарантии их надежной работы.

По словам руководителя Комплекса городского хозяйства, регламентные работы выполнены на электрических сетях протяженностью более 145 тысяч километров, газовых сетях длиной 9 тысяч километров, водопроводных линиях протяженностью свыше 13 тысяч километров и канализационных трубопроводах около 5,5 тысяч километров. Для оперативного реагирования созданы аварийные бригады с полным комплектом техники и материалов.