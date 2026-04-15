Без света остались десятки улиц и несколько городов Калининградской области

В Калининградской области 15 апреля произошло отключение электроэнергии. Свет пропал в Калининграде и ряде населенных пунктов региона, сообщает «Бриф24» .

По данным жителей в соцсетях, электричества нет на улицах Нарвской, Окружной, Озерова, Ефремова, Мусоргского, Гайдара, Чекистов, Леонова, Комсомольской, Горького и Озерной, а также на Советском проспекте.

Отключения также затронули Малое Исаково, Васильково, Светлогорск, Гурьевск и Янтарный.

В пресс-службе ТЭЦ-2 сообщили, что один из энергоблоков Прегольской ТЭС проходил испытания после модернизации. Работы проводились по утвержденной программе и по заявке, согласованной с системным оператором.

Сроки восстановления электроснабжения не уточняются. Включение потребителей зависит от действий сетевой организации.

