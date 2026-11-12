Беларусь впервые довела переработку коммунальных отходов до 50%

В первом полугодии 2026 года Беларусь начала перерабатывать половину образующихся твердых коммунальных отходов. В 2015 году показатель едва превышал 15%, сообщает «Царьград» .

Об этом 12 ноября на пресс-конференции сообщила Светлана Мацкевич, главный специалист учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» и координатор кампании «Цель 99».

За девять месяцев 2026 года у населения собрали более 380 тыс. тонн вторсырья — 42 кг на человека. Бумага и картон составили 172 тыс. тонн, стекло — почти 89 тыс., пластик — 67 тыс., изношенные шины — более 27 тыс., отходы электрического и электронного оборудования — почти 18 тыс., отработанные масла — около 7 тыс. тонн.

Ежегодно в стране образуется 4,7 млн тонн коммунальных отходов — более 500 кг на жителя. Значительную долю составляет упаковка, которую сложно перерабатывать. Объем электронных отходов растет.

В Беларуси работают 10 мусороперерабатывающих заводов, 70 сортировочных линий и 1637 пунктов приема вторсырья. В Гомеле, Волковыске, Пинске и Пуховичах строят новые объекты для обращения с отходами. В стране также развивают использование органической фракции и производство топлива из отходов.

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