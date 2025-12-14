Балицкий: часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света
Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электричества, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Причины отключения электроэнергии уточняются.
Отмечается, что оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания.
Балицкий призвали жителей, которые остались без света, проявить терпение.
Ранее в Куйбышевском районе из-за плохой погоды возникли перебои с электричеством в ряде населенных пунктов.
