Балашихинские Коммунальные Системы завершили плановые работы по ремонту и модернизации оборудования

Балашихинские Коммунальные Системы выполнили весь комплекс плановых мероприятий по ремонту и модернизации оборудования в установленные сроки. Теплоисточники и инженерные сети прошли проверку по обновленным стандартам. Теплоснабжение жилых и социальных объектов округа функционирует в штатном режиме, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Отопление в Балашихе включали поэтапно. На начальном этапе теплоснабжение было обеспечено для 264 объектов социальной инфраструктуры, включая образовательные, медицинские и культурно‑досуговые учреждения. На следующем этапе подключили 2086 многоквартирных жилых домов. Процесс прошел без нарушений и аварийных ситуаций.

В Балашихе активно реализуются меры, направленные на повышение надежности теплоснабжения. В 2024 году обновили сети в микрорайоне Балашиха‑3. В 2025 году провели замену 940 метров теплотрасс в микрорайонах Янтарный и Изумрудный. Кроме того, стартовала масштабная реконструкция двух котельных: одной — на улице Керамической в Железнодорожном, другой — на улице Трудовых Резервов в центральной части Балашихи.

Обновление тепловых сетей проводится поэтапно. При замене применяются современные материалы — металлополимерные трубы с изоляционным покрытием, которые оборудованы системой дистанционного оперативного контроля. Благодаря этой технологии удается быстро обнаруживать потенциальные утечки и сокращать теплопотери.

До 2027 года планируется модернизировать котельных в микрорайонах Южный и Павлино. В рамках работ на объектах планируют обновить ключевое оборудование — заменить котлы, насосные установки и системы водоподготовки, расширить систему диспетчеризации. Эти меры позволят увеличить реальную мощность котельных и повысить их надежность. Одновременно с модернизацией котельных будет проведена замена 14 километров тепловых сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.