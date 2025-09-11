Балашиха почти полностью готова к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону 2025–2026 годов завершается в городском округе Балашиха. Все 78 котельных и более 400 километров тепловых сетей уже приведены в полную готовность. Также выполнены необходимые работы на 642 километрах сетей водоснабжения и 525 километрах сетей водоотведения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание уделяется многоквартирным жилым домам: из 2085 домов полностью подготовлено 1974, что составляет 94,6% от плана. Продолжается работа и на социальных объектах — к зиме уже готовы 118 из 264.

В управляющих компаниях города системная подготовка к холодам начинается сразу после завершения отопительного сезона. В жилом комплексе «Пехра» уже с мая проводятся промывка и опрессовка систем, замена и контроль оборудования.

«Тепло и вода должны быть всегда, безаварийное существование — это наше правило. Наши дома готовятся к зиме как внешне, так и внутренне. Мы уже проделали все необходимые плановые работы, также заменили все, что необходимо было обновить к началу сезона. Сейчас наш ЖК полностью готов к холодам», — рассказала мастер участка ЖК «Пехра» Светлана Сливка.

Работы по подготовке жилого фонда и социальных объектов полностью завершат к началу отопительного сезона в Балашихе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.