Балашиха готова к новому отопительному сезону на 76%, сообщили в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета

Заседание провел заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин. Основной темой стала подготовка городского округа к новому отопительному сезону.

В 2024 году в Балашихе проводят большую работу для повышения надежности теплоснабжения. В рамках нее перекладывают сети в микрорайоне Балашиха-3, обеспечивают закольцовку котельных в микрорайоне Ольгино и Павлино для обеспечения резервирования тепловой мощности, проводят замену магистральных тепловых сетей в городе.

Помимо этого, администрация Балашихи совместно с Балашихинской городской прокуратурой проводят выездные мероприятия, направленные на выявление недостатков при подготовке МКД и социальных учреждений к отопительному сезону.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.