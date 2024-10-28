Автопарк коммунальных служб Подмосковья пополнился 53 единицами новой техники

Передача ключей от спецтранспорта прошла сегодня в городском округе Домодедово. Вручили технику руководителям МБУ представители Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

53 новых трактора отправились в Истру, Коломну, Солнечногорск, Ступино и еще 17 муниципалитетов. Наибольший объем техники поступил в Красногорск и округ Пушкинский.

«Наращивание автопарка и оснащенность механизацией позволит специалистам коммунальной сферы быстро и качественно справлять со своими задачами в зимний период. Это уже не первая выдача техники муниципалитетам. В середине октября мы передали 30 ГАЗелей, 56 минипогрузчиков, а на прошлой неделе более 60 экскаваторов-погрузчиков. Работу эту планируем завершить в начале ноября. Нам предстоит еще выдать ломовозы и самосвалы», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Тракторы закуплены по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».

«Каждый год инспекторский состав ведомства осуществляет контроль за содержанием придомовых и общественных территорий. Вся закупленная Министерством техника может применяться не только в зимний период, но и летний. Главное ее эффективно использовать», — сказал начальник территориального отдела № 3 Министерства Дмитрий Богданов.

Все модели оснащены навесным оборудованием, что позволит незамедлительно приступить к расчистке проездов, общественных пространств и дворов от снега.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.