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Аварийные службы участвовали в гидроиспытаниях теплосетей в 5 округах Подмосковья

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы приняли участие в работе муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей в 5 муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Контрольные мероприятия на тепловых сетях прошли в городских округах Лосино-Петровский, Балашиха, Наро-Фоминский, Павлово-Посадский, Электросталь.

Всего испытаниям повышенным давлением было подвергнуто 27 участков теплопроводов. Пять из них нагрузку не выдержали — были выявлены утечки. После проведения ремонтных работ, гидроиспытания здесь будут проведены повторно.

На 22 участках тепловые сети готовы к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период.

По результатам гидроиспытаний составлены акты установленного образца.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.