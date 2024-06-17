В 7 округов Подмосковья дорожники восстановили знаки

В Московской области специалисты Мосавтодора за неделю восстановили выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки в 7 городских округах, которые обнаружили в ходе обследования. Оперативно заменили и установили новые знаки на улицах Фрунзе в Щелкове, Железнодорожной в Серебряных Прудах, Октябрьской в Красногорске, Урицкого в Истре, а также на Егорьевском шоссе в Раменском, Волковском шоссе и др. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Дорожные службы оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков.

Также в ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.