Фракция КПРФ в Мособлдуме поддержала закон о мерах поддержки соцработникам

Фракция КПРФ в Мособлдуме 13 июня приняла решение поддержать принятие 15 проектов законов Московской области. В ходе заседания фракции депутаты обсудили вопросы повестки 87 заседания регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба аппарата фракции КПРФ по Московской области.

В нем участвовали: заместитель председателя Московской областной думы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов, заместитель председателя Московской областной думы Константин Черемисов, председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков, депутаты: Олег Емельянов, Елена Мокринская, Татьяна Никитас, Татьяна Ордынская.

Фракция КПРФ поддержала принятие 15 проектов законов Московской области. Среди них закон, устанавливающий размер выплаты на содержание детей-сирот, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей, не ниже установленной величины прожиточного минимума в Московской области на детей. В 2024 году — это сумма не ниже 17 747 рублей. Также депутаты-коммунисты поддержали законопроект об установлении для работников учреждений социального обслуживания ежемесячной выплаты на аренду жилья. Ее размер составит 20-30 тысяч рублей. Также молодые социальные работники будут получать единовременную выплату в первый год 50 тыс. рублей, а за второй год 100 тысяч рублей. Фракция приняла решение проголосовать за расширение перечня категорий получателей экстренной социальной помощи в Московской области.

Поддержку получил и законопроект, предусматривающий в Подмосковье бесплатное предоставление социальных услуг в стационарной форме инвалидам в возрасте от 18 до 40 лет с нарушениями органов зрения и слуха. С 1 сентября в Сергиево-Посадском городском округе откроется новый Центр постинтернатного сопровождения для данной категории инвалидов на базе Семейного центра имени Александра Ивановича Мещерякова. В центре также будет организованно обучение по 11 профессиям со сроком обучения и проживания — 5 лет. Также поддержку депутатов фракции КПРФ получил закон об увеличении выплат работникам, привлекаемым к проведению ОГЭ и ЕГЭ, на одного работника в день, на 6,8%.

На заседании рассмотрели проекты федеральных законов, поступивших на согласование в Московскую областную Думу. Профильный комитет Мособлдумы рекомендовал поддержать федеральный законопроект, подготовленный депутатами фракции КПРФ в Государственной Думе: Н. А. Останиной, Н. В. Коломейцевым, Н. М. Харитоновым, А. В. Корниенко. Данный законопроект предлагает предоставить проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним родителям, имеющим троих и более детей, право бесплатного проезда раз в год к месту проведения отпуска и обратно.

Депутаты-коммунисты приняли решение поддержать проект федерального закона, внесенный в Госдуму фракцией «Справедливая Россия — за правду», который предусматривает введение дополнительных мер поддержки молодых многодетных семей.

Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов проинформировал о мероприятиях запланированных фракцией в Московской областной Думе, мероприятиях МК и ЦК КПРФ. 13 июня пройдет расширенное рабочее совещание, организованное фракцией КПРФ, о «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки работникам ГКУ МО «Мособлпожспас».

Условия работы и гарантии социальной защиты работников «Мособлпожспас», существенно отличаются от мер поддержки, как в системе МЧС России, так и в некоторых аналогичных подразделениях ряда регионов Российской Федерации. Хотя, 86% пожаров совместно тушится региональными и федеральными пожарными.

Очевидно, работа пожарных и спасателей опасна и трудна. Техногенные катастрофы, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, бытовые пожары — пожарные и спасатели обязаны в самые короткие сроки прийти на помощь.

На сегодняшний день, работники противопожарных служб субъектов Российской Федерации лишены права на досрочный выход на пенсию и ряда мер поддержки предусмотренных их коллегам из федеральных органов.

Поэтому на рабочем совещании будут рассматриваться возможность расширения, сотрудникам «Мособпожспаса», региональных мер поддержки.

20 июня состоится отправка очередного гуманитарного конвоя КПРФ для наших воинов, участвующих с СВО и жителей прифронтовых регионов, необходимо активизировать работу по сбору гуманитарных грузов.

Также на заседании фракции рассмотрели вопросы работы в территориальных округах.

Депутаты фракции КПРФ приняли активное участие в пленарном заседании Московской областной Думы и голосовали в соответствии с принятыми решениями. Законопроекты, поддержанные коммунистами, были приняты Московской областной Думой.

На пленарном заседании Мособлдумы депутат Елена Мокринская выступила по вопросу о согласовании федерального законопроекта «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.