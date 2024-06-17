Популярный ополаскиватель для рта оказался катализатором развития рака

В Daily Mail опубликовали статью ученых, которые выявили два вида бактерий, связанных с раком. При ежедневном использовании ополаскивателя они распространяются во рту.

Алкоголь в Listerine может увеличить уровень этих бактерий.

Профессор Крис Кеньон заявил, что большинству людей нельзя использовать данный ополаскиватель. Также он посоветовал принимать препараты без алкоголя и ограничить употребление Listerine тем, кто уже ополаскивает им рот.