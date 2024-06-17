Популярный ополаскиватель для рта оказался катализатором развития рака
Daily Mail: использование ополаскивателя Listerine может привести к раку
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Ежедневное использование популярного бренда ополаскивателя для рта Listerine может увеличить риск развития рака, сообщает РЕН ТВ.
В Daily Mail опубликовали статью ученых, которые выявили два вида бактерий, связанных с раком. При ежедневном использовании ополаскивателя они распространяются во рту.
Алкоголь в Listerine может увеличить уровень этих бактерий.
Профессор Крис Кеньон заявил, что большинству людей нельзя использовать данный ополаскиватель. Также он посоветовал принимать препараты без алкоголя и ограничить употребление Listerine тем, кто уже ополаскивает им рот.