Немецкий завод собирается производить на Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger

Немецкая компания Rheinmetall хочет производить на заводе на Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger, сообщает РИА Новости .

Ранее на Украине стал функционировать немецкий завод компании Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники. На предприятии работают украинские специалисты под руководством немецких менеджеров.

В настоящее время завод в основном занят починкой разбитых во время боев танков Leopard 1 и БМП Marder. В ближайшее время там займутся ремонтом Leopard 2 и танков других стран, переданных ВСУ.

Представитель немецкого концерна сообщил изданию Bild am Sonntag, что у них много Leopard 1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger с 35-мм пушкой. Сообщается, что немецкий завод хочет производить на Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger.