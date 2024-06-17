Немецкий завод собирается производить на Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger
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Немецкая компания Rheinmetall хочет производить на заводе на Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger, сообщает РИА Новости.
Ранее на Украине стал функционировать немецкий завод компании Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники. На предприятии работают украинские специалисты под руководством немецких менеджеров.
В настоящее время завод в основном занят починкой разбитых во время боев танков Leopard 1 и БМП Marder. В ближайшее время там займутся ремонтом Leopard 2 и танков других стран, переданных ВСУ.
Представитель немецкого концерна сообщил изданию Bild am Sonntag, что у них много Leopard 1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger с 35-мм пушкой. Сообщается, что немецкий завод хочет производить на Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger.