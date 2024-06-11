Специалисты из Германии запустили военный завод на Украине

Фото - © Немецкий завод по ремонту бронетехники заработал на Украине/RT

сегодня в 06:51

Немецкий завод по ремонту бронетехники заработал на Украине

Немецкий завод компании Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники заработал на Украине, пишет RT.

«На Украине заработала совместная производственная площадка Укроборонпрома и Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники», — сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что это первый подобный проект, в его рамках планируется производить новую бронетехнику.

Уточняется, что на предприятии работают украинские специалисты под руководством немецких менеджеров.