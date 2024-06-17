Что известно о новых заместителях министра обороны РФ Андрея Белоусова

Президент России Владимир Путин в понедельник, 17 июня, подписал указы об увольнении четверых сотрудников Минобороны и новом назначении на освободившиеся должности, теперь заместителями министра МО Андрея Белоусова являются Леонид Горнин, Олег Савельев, Павел Фрадков и Анна Цивилева, пишет ТАСС .

Первым заместителем министра обороны стал уроженец Новосибирска Леонид Горнин, который с 2012 года занимал высокопоставленные посты в российских ведомствах. До 2018 года он был заместителем министра финансов РФ, а с мая 2018 года стал первым заместителем главы Минфина. На новой должности в Минобороны он будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил России. Перед ним поставили задачу повысить прозрачность финансовых потоков ведомства.

Должность заместителя министра обороны — руководителя аппарата Минобороны РФ занял Олег Савельев, рожденный в Ленинграде. После получения образования он успел поработать на должности зампредседателя правления Московского фонда президентских программ, затем стал одним из учредителей и гендиректором агентства «PR-система». Он был внештатным советником главы Минэкономразвития. В последние годы работал в должности аудитора Счетной палаты России.

Заместитель министра обороны Павел Фрадков на новой должности будет решать вопросы управления имуществом и строительства ведомства. До назначения 17 июня он с 2021 года был первым заместителем управляющего делами президента РФ. Действительный государственный советник РФ II класса.

Супруга бывшего губернатора Кемеровской области — Кузбасса, действующего главы Минэнерго Сергея Цивилева Анна в Минобороны будет отвечать за социальное и жилищное обеспечения военных. В последние годы она занималась социальными вопросами в различных сферах. Так, в 2019 году она стала частью Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, а в апреле 2023 году перешла на должность председателя Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Ранее Путин подписал указ об освобождении четырех должностей в Минобороны РФ. Указ вступил в силу с момента подписания.