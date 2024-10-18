«Аварии все равно будут»: депутат оценила готовность системы ЖКХ в России

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала о готовности коммунальной системы России к холодам, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, московские строительные компании перед тем, как получить разрешение на подключение своих объектов к коммунальным сетям, обязаны провести расчет предполагаемых нагрузок и согласовать их с градостроительными планами. Это позволяет избежать перегрузки коммунальной инфраструктуры столицы и обеспечивает надежное снабжение домов теплом, водой и электричеством. В Москве также предусмотрены резервные линии для чрезвычайных ситуаций.

Что касается общей готовности коммунальной инфраструктуры России к наступающей зиме, Разворотнева отметила, что остается много рисков.

В январе 2024 года жители ряда регионов страны столкнулись с отсутствием отопления из-за аварий в котельных и на коммунальных сетях. Коллапс в сфере ЖКХ затронул Ростовскую область, Приморский край и несколько городов Подмосковья. Усложнило ситуацию совпадение сбоев в отоплении с сильными холодами.

«Мой прогноз такой — аварий будет меньше, но все равно они будут», — заключила депутат.