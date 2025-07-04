АО «Истринская теплосеть» готовит объекты к зиме

сегодня в 13:04

АО «Истринская теплосеть» продолжает работы по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Истра.

Подготовка к новому отопительному сезону составляет основу летней деятельности теплоэнергетиков. Те определенные процессы, которые могут проходить только при полной остановке горячего водоснабжения, — подходят к завершению.

Специалисты теплосети к предстоящему запуску котельных выполняют ряд необходимых мероприятий. К примеру, такие как:

Химическая промывка теплообменников по горячему водоснабжению и отоплению.

Техническое обслуживание или замена насосного оборудования.

Химическая промывка котлов.

Замена и ревизия расширительных баков по горячему водоснабжению.

⁠ Различные ремонтные работы

Проверка манометров, электрического оборудования, приборов КИПиА и автоматики.

На сегодняшний день профилактические работы в момент остановок завершены в котельных: Алехново, Румянцево, Черная, Лобаново, Обушково, Пречистое, а также котельные № 1 и № 5 Дедовск, котельная № 2 Северный, котельные Лесхоз № 6 и № 7.

На этой неделе плановая остановка котельных на профилактику проводится: Павловская Слобода, Рождествено, Новопетровское и Талицы.

В котельных в Первомайском, Кострово, Снегири, Бужарово, Дедовск котельная № 8 и в Истре котельная ПСО-13 — на текущей неделе завершаются плановые работы и будет произведён запуск котельных на подачу горячего водоснабжения.

Плановое отключение горячего водоснабжения производится ежегодно в связи с необходимостью проведения гидравлических испытаний ГВС, подготовки теплотрасс и всего котельного оборудования к предстоящему отопительному сезону.

В ведении АО «Истринская теплосеть» находится более 210 котлов, каждый из которых проходит полный цикл технического обслуживания.

Полный график плановых отключений ГВС можно посмотреть здесь.

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