АО «Истринская теплосеть» готовит объекты к зиме
Фото - © пресс-служба администрации
АО «Истринская теплосеть» продолжает работы по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Истра.
Подготовка к новому отопительному сезону составляет основу летней деятельности теплоэнергетиков. Те определенные процессы, которые могут проходить только при полной остановке горячего водоснабжения, — подходят к завершению.
Специалисты теплосети к предстоящему запуску котельных выполняют ряд необходимых мероприятий. К примеру, такие как:
Химическая промывка теплообменников по горячему водоснабжению и отоплению.
Техническое обслуживание или замена насосного оборудования.
Химическая промывка котлов.
Замена и ревизия расширительных баков по горячему водоснабжению.
Различные ремонтные работы
Проверка манометров, электрического оборудования, приборов КИПиА и автоматики.
На сегодняшний день профилактические работы в момент остановок завершены в котельных: Алехново, Румянцево, Черная, Лобаново, Обушково, Пречистое, а также котельные № 1 и № 5 Дедовск, котельная № 2 Северный, котельные Лесхоз № 6 и № 7.
На этой неделе плановая остановка котельных на профилактику проводится: Павловская Слобода, Рождествено, Новопетровское и Талицы.
В котельных в Первомайском, Кострово, Снегири, Бужарово, Дедовск котельная № 8 и в Истре котельная ПСО-13 — на текущей неделе завершаются плановые работы и будет произведён запуск котельных на подачу горячего водоснабжения.
Плановое отключение горячего водоснабжения производится ежегодно в связи с необходимостью проведения гидравлических испытаний ГВС, подготовки теплотрасс и всего котельного оборудования к предстоящему отопительному сезону.
В ведении АО «Истринская теплосеть» находится более 210 котлов, каждый из которых проходит полный цикл технического обслуживания.
Полный график плановых отключений ГВС можно посмотреть здесь.
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