Ангарск остался без тепла из-за аварии на ТЭЦ в Иркутской области

В Ангарске Иркутской области произошла авария на ТЭЦ, в результате которой без тепла осталось почти все население города. Люди мерзнут, так как температура в квартирах не превышает плюс 16 градусов, сообщает Baza .

Из-за ремонта одного из котлов на ТЭЦ-9 отопление пропало в 1546 домах из 1822. Жители жалуются на холодные батареи и отсутствие горячей воды. Школы предупреждают родителей о возможном переходе на дистанционное обучение. Температура в городе уже опустилась до минус 15 градусов, а метеорологи прогнозируют дальнейшее понижение до –30°C.

В администрации города прошло экстренное совещание с участием представителей энергетической отрасли, прокуратуры и экстренных служб. Все задействованные службы приведены в состояние повышенной готовности.

В настоящее время на станции работают аварийные бригады, которые занимаются запуском резервных генераторов.

