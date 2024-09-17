Андрею Воробьеву доложили о модернизации ЖКХ в Рузском городском округе

«Мы сейчас реализуем большую, масштабную программу модернизации ЖКХ. Как она коснулась Рузского городского округа — что у нас по домам, по сетям, котельным?» — обратился Воробьев к главе.

Пархоменко рассказал, что в 2023 году в округе построили 11 котельных, которые отапливают 47 МКД и 9 соцобъектов. В этом году работы завершат на Волоколамском шоссе. Здесь котельная обеспечит теплом пять домов. В 2025–2026 гг. построят еще семь котельных. Две из них — в Тучкове. Там же капитально отремонтируют еще одну котельную.

«Программа большая, правительство Московской области выделяет колоссальные средства. В настоящее время мы получили паспорта готовности по всем 614 домам, к осенне-зимнему периоду готова 61 из 64 котельных. В две котельные в Тучково и одну в Рузе на прошлой неделе привезли необходимое оборудование, закончим замену двух котлов и двух теплообменников до 1 октября», — заявил Пархоменко.

Также в этом году в Рузском закончили модернизацию очистных сооружений. Перемены коснулись 12,5 тыс. человек, у 3,5 тыс. человек теперь есть чистая вода благодаря 122 новым водозаборным узлам. Еще 12 ВЗУ, как и три очистных в Тучково, Полушкино и Колюбакино, построят в ближайшие пять лет.

Пархоменко коснулся и вопроса переселения людей из аварийного жилья. На данный момент переселили уже 319 семей. 40 из них предпочли получить сертификаты. До конца 2025 года переедут еще 85 семей, а также выдадут еще четыре сертификата. Они позволят приобрести жилье в любом месте Подмосковья.