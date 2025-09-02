Андрей Воробьев: завершили капремонт очистных сооружений в селе Протекино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на очистные сооружения в селе Протекино округа Зарайск, чтобы проверить готовность объекта после капремонта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Очистные сооружения обслуживают около 700 жителей, 8 многоквартирных домов, школу, Дом культуры и ФАП.

«Для нас очень важны вопросы экологии. Не только в больших городах, таких как Красногорск, Одинцово, Балашиха, Подольск, где мы модернизируем огромные очистные (их порядка двух десятков), но и в небольших населенных пунктах. Поэтому малые очистные сооружения тоже продолжаем обновлять. Как правило, когда есть газ, электричество, дорога, очистные, поселки, малые города развиваются. И для нас это важный элемент работы», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что в Зарайске посетил один из таких объектов. Он успешно работает.

По словам губернатора, эти очистные сооружения сделали по наказу местных жителей, с которыми состоялась встреча некоторое время назад.

«Сооружения переводим в автоматический режим, они надежно выполняют полный цикл очистки по современным требованиям. Появилась функция доочистки воды, которой не было раньше», — добавил глава Подмосковья.

Работа очистных сооружений

Фото - © Сергей Хакимов Фото - © Сергей Хакимов Фото - © Сергей Хакимов

Очистные сооружения в селе Протекино построили в 1974 году. В рамках ремонта там сделали блок биологической очистки, включающий аэротенк и вторичный отстойник, установили систему аэрации с тремя воздуходувками (две рабочие, одна резервная). Еще на объекте появилась доочистка – мешочные фильтры, УФ-обеззараживание, включая систему возврата ила и иловые карты.

«В связи с тем, что оборудование и сам процесс очистки сточных вод были спроектированы в 1967 году, соответственно процент износа был большой. Сейчас полностью капитально отремонтировали аэротенки, аэролифты, добавили автоматику, коагулянт перед доочисткой и соответственно доочистку уже непосредственно сточных вод, фильтры грубой очистки и ультрафиолет», — поделился главный инженер МУП «ЕСКХ Зарайского района» Николай Якунин.

Он добавил, что объект полностью автоматизирован. На нем система контроля выведена на диспетчерский пункт, сделано видеонаблюдение.

«Если случится, например, отключение электроэнергии, то здесь стоит дополнительный генератор, который запустит весь процесс заново без каких-либо сбоев. И бактерии, которые непосредственно работают в аэротенках, соответственно, не погибнут», — уточнил Якунин.

В округе Зарайск живет около 37 тыс. человек. На территории работают 17 очистных сооружений (в основном малой мощности) и 55 водозаборных узлов (ВЗУ). На сегодняшний день в округе идут работы по возведению ВЗУ в деревне Летуново и ремонту водопроводов в селе Чулки-Соколово, Макеево, деревнях Иванчиково, Мендюкино и Летуново. Их планируется закончить в 2025 году.

В 2026-2028 годах в планах модернизировать и построить 15 ВЗУ (например, в селе Масловский, деревнях Саблино, Дятлово-3, Овечкино, Машоново, Пронюхлово, Новоселки, Старо-Подгороднее и Мендюкино) и ремонт 16 очистных сооружений (например, в деревне Гололобово, селе Чулки-Соколово, деревне Журавна, поселке Зарайский, деревнях Авдеево, Алферьево, Ерново, Козловка, Зименки и в городе Зарайск).

Еще 12 мероприятий проведут до 2027 года на сетях в рамках инвестиционных программ.