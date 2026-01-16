Андрей Воробьев встретился с главой Ступина Сергеем Мужальских

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Ступино Сергеем Мужальских. На ней обсуждались приоритетные направления развития муниципалитета, в том числе модернизация системы ЖКХ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Вы уже 5 лет возглавляете большой важный городской округ Ступино. Мы вместе с вами ездили по территории, встречались с жителями. Знаю, что сейчас ведется большая работа по модернизации ЖКХ, в частности, в поселке Михнево, где мы должны реализовать эту программу в 2026-м году. Обращало также на себя внимание недостроенное жилье, которое волнует жителей. Доложите по всем важным магистральным направлениям нашей совместной работы», — сказал Воробьев.

Ситуация на котельных

Мужальских отметил, что модернизация ЖКХ — одно из приоритетных направлений. На территории округа расположены 31 котельная и 16 из них обновят до 2028 года.

«В позапрошлом и прошлом годах мы реализовали 15 мероприятий — например, проложили 8,5 км тепловых сетей, построили 3 блочно-модульные котельные, реконструировали 4 котельные. В планах на 2026–2028 годы — еще 31 мероприятие», — рассказал Мужальских.

В поселке Михнево живут 12 тыс. человек, которых обеспечивают теплом три котельные, там намечены самые масштабные работы. Одна из котельных старая, угольная, вторая — частная, обеспечивающая теплом 22 МКД, а третья котельная — шесть домов. На частной возникли проблемы, было возбуждено уголовное дело.

«И вот перед Новым годом по решению суда котельную передали нам на ответственное хранение и эксплуатацию. Сейчас у нас заключен контракт — „Мособлгаз“ строит новую котельную на 27 МВт. В настоящий момент идут работы по фундаменту, монтажу, а на заводе собирают котлы. Рассчитываем, что в конце мая — начале июня мы эту котельную запустим», — рассказал глава.

Модернизация водоснабжения

Активные работы идут и по модернизации системы водоснабжения. Современные очистные сооружения в ВЗУ в Ступине и Михневе появятся до 2030 года. Положительные перемены почувствуют 90 тыс. жителей.

«У нас запланированы мероприятия и по воде, и по очистным сооружениям, по водозаборным узлам. В прошлом году мы начали эту работу, реализовали одно мероприятие — водовод в селе Ситне-Щелканово. В 2026-м приступаем к реконструкции очистных и ВЗУ, что существенно повлияет на качество воды», — сообщил Мужальских.

Также в округе в рамках расселения аварийных домов снесли 17 бараков и возвели вместо них три новых МКД — на улице Горького, в Банном переулке в Ступине, а также в деревне Леонтьево. Новоселье отметили 426 семей, еще 472 переедут до конца 2027 года.

В этом году появится и новый 15-этажный дом в Банном переулке и 17-этажный на улице Чайковского. Также началось строительство МКД в Приокском переулке.

