Андрей Воробьев: важно довести до жителей график отключения горячей воды

Отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема, и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня наша повестка имеет исключительно хозяйственную направленность. Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что любая задержка или приостановка работ вызывает негативную реакцию от жителей.

«Нужно своевременно информировать о начале работ, чтобы люди планировали, знали, когда будет отключаться вода. И самое главное — когда вода в том или ином населенном пункте будет включаться», — подчеркнул губернатор.

Информирование жителей о графике и сроках отключения горячей воды традиционно организовано на интерактивной карте коммунальных услуг по ссылке. Для этого в адресной строке необходимо указать свой адрес проживания.